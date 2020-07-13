وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، "تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".
وأضاف قرقاش "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية".
وأغلقت قبائل موالية للجيش الليبي، مرافئ التصدير، وأوقفت خطوط الأنابيب الرئيسية بداية العام الجاري.
هذا وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق إن "شروط الشعب الليبي لعودة تصدير النفط، تتضمن فتح حساب خاص بإحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط مع إيجاد آلية واضحة، لتوزيع هذه العوائد على أقاليم ومدن ليبيا، بضمانات دولية".
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وأضاف المسماري: أن "ذلك يتطلب وضع آلية شفافة بضمانات دولية، لإنفاق هذه العوائد، مع ضمان عدم تمويلها للإرهاب والمرتزقة".
وكان الجيش الوطني الليبي، أكد أن حقول النفط الليبية والموانئ مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر وشروط الشعب الليبي لاستئناف عمليات تصدير النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات: ندعو إلى عودة إنتاج النفط الليبي في أقرب وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.