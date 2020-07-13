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وأضافت: "جاء ذلك في تعميم أصدره أمس لفروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدا أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد".
ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.
ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... قصر صلاة عيد الأضحى على هذه المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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