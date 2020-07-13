السعودية... قصر صلاة عيد الأضحى على هذه المساجد

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ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية ، اليوم الاثنين، مشيرة إلى توجيهات الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التي أكد فيها على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، ودعوته للأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت: "جاء ذلك في تعميم أصدره أمس لفروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدا أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد".

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".