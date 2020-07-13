مصر توجه 3 رسائل خلال تنفيذ مناورة بحرية على حدود ليبيا

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وأوضح عامر، خلال تصريحات صحفية، أن "أول هذه الرسائل هي أن مصر وقواتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومي بإمكانيات جيشها القادر على مواجهة جميع التحديات المختلفة، وبحسب وقدرات فائقة، لكنه جيش رشيد".

وأضاف أن "الرسالة الثانية مفادها أن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري، لا سيما والعلاقات ممتدة بين كل البلدين، بل وعلاقات المصاهرة والدم التي تربط الشعبين".

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن "الرسالة الثالثة للعالم أجمع هي أن مصر قادرة بقوة قواتها المسلحة وقيادتها السياسية، على مواجهة أي تهديدات قد تؤثر على أمنها القومي بقواها الشاملة، وأنها تستطيع أن تواجه جميع الأمور بحكمة ورؤية، وبالقوة إذا تطلب الأمر ذلك"

ونفذت القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل وتنفيذ ضربات جوية مركزة على الأهداف المعادية.

ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في إحدى مراحل المناورة "حسم 2020"، موضحا أن "هذه المناورة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة".