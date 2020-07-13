شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى، اليوم الاثنين، تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى حالة وفاة، وأشار بيان صادر عن المركز أوردته بوابة الوسط الليبية، إلى أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 1512 حالة، و367 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى 40 حالة وفاة.

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