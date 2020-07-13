شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة بكورونا و100 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2274 حالة شفاء فى العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة فى بيان لها إنها سجلت 79735 إصابة بفيرس كورونا منذ تفشى الوباء، تم تسجيل 46998 حالة شفاء، مشيرة إلى أن 412 مصاب يتلقون العلاج فى العناية المركزة، ووصل مجموع الوفيات إلى 3250 حالة وفاة.
وسجل العراق أمس 95 وفاة و 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم أمس وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وفى وقت سابق أعلنت خلية الأزمة الصحية فى دائرة صحة ديالى العراقية الأحد، عن تسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا وتماثل 90 حالة للشفاء، وأوضحت الخلية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه تم تسجيل 51 حالة موجبة بمرض كورونا خلال الفحص المختبرى لـ 174 مسحة، ليرتفع العدد الإجمالى للاصابات المؤكدة إلى 2102 إصابة بديالي، إضافة إلى تسجيل 90 حالة شفاء ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 1335 حالة.
وأشار البيان إلى أن المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح عدد المتوفين للاشهر الاربعة الماضية 103، وفي سياق متصل أعلنت دائرة صحة النجف تسجيل 188حالة إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 148 حالة، اليوم الأحد.
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