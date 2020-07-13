شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 2229 إصابة جديدة بكورونا و100 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2274 حالة شفاء فى العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة فى بيان لها إنها سجلت 79735 إصابة بفيرس كورونا منذ تفشى الوباء، تم تسجيل 46998 حالة شفاء، مشيرة إلى أن 412 مصاب يتلقون العلاج فى العناية المركزة، ووصل مجموع الوفيات إلى 3250 حالة وفاة.

وسجل العراق أمس 95 وفاة و 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم أمس وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

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