شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يدعو لضرورة وقف بناء القواعد العسكرية على الحدود مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة وقف بناء القواعد العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية.

وقال الرئيس في حواره لجريدة "لوبينيون" الفرنسية - نقلته وسائل إعلام جزائرية - إن الجزائر ليس لديها أى مشكل مع المغرب من حين لآخر بعض التصريحات السياسية والإعلامية تطفو إلى السطح، مضيفا: "الجزائريون والمغربيون شعبان أشقاء وكتب لهم العيش جنبا إلى جنب."

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وأضاف : "الجزائر كانت دائما تدعم الحركات التحريرية في العالم و تنبذ الاستعمار، مؤكدا أن الجزائر تدعو للحوار بين المغرب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو."

وبخصوص الأزمة المالية قال الرئيس الجزائرى، إن دولة مالى فتحت جبهة من جانبها للثورة الجزائرية لذلك وجب على الجزائر مساعدتها والوقوف إلى جانبها، مؤكدا أن الجزائر ومنذ استقلالها سنة 1962 لم تتوقف يوما عن المساهمة في حل النزاعات والوقوف إلى جانب الشعوب ومناصرة القضايا العادلة.