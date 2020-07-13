مجلس الوزراء البحرينى يدين استهداف الحوثيين للسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس الوزراء البحرينى، استهداف الميلشيات الحوثية الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، بحسب صحيفة الايام البحرينية.
وأشار المجلس بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اعتراضها وتدميرها وأكد على وقوف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.
أشاد مجلس الوزراء بالدور الذي يضطلع به ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قيادة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وبالنجاح الذي حققته المملكة حتى الآن في مكافحة الجائحة مع الحفاظ على نمط الحياة في مجراها الطبيعي قدر الإمكان.
وفيما أثنى المجلس على روح الوعي والمسئولية التي يتحلى بها المواطنون والمقيمون فقد أهاب المجلس بالمواطنين والمقيمين بعدم التهاون بالتعليمات الوقائية والاحترازية ومن اهمها ارتداء كمامات الوجه ، وكلف الأجهزة المعنية كل في اختصاصه بالتشديد في تطبيق الإجراءات الخاصة بذلك .
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