شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و75 حالة شفاء ووفاة واحدة، وصرح مديرإعلام صحة ديالي فارس العزاوي - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه بتسجيل إصابات اليوم يكون العدد التراكمي للإصابات المؤكدة في ديالي منذ ظهور الوباء 2187 إصابة.

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