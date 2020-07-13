الدوائر الحكومية بسلطنة عمان تستأنف عملها اليوم بنحو ثلث موظفيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الوحدات الحكومية بسلطنة عمان، عتبارا من اليوم، الإثنين العمل بما لا يزيد عن 30% من الموظفين، وبحيث يقتصر الحضور لمقرات العمل على الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز الأعمال الضرورية على أن يواصل البقية أعمالهم عن بعد وذلك فى ظل انتشار جائحة كورونا. ووفقا لصحيفة عمان كانت انطلقت أمس في مختلف محافظات السلطنة الحملة الوطنية للمسح الاستقصائى «المصلى» لفيروس كورونا المستجد والذى يستهدف إجراء فحوصات لعينة عشوائية تصل إلى 20 ألف شخص. Advertisements وقالت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية مديرة دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة: إن المسح سيكشف مدى صحة إصابة 1% من السكان بالفيروس أم أن العدد أكبر من ذلك في ظل أن الدلائل العلمية تشير إلى أن بعض المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض. وقالت المعنية: إن المسح من شأنه أن يكشف أين وصل انتشار الفيروس بين المجتمع العماني.

ووفقا للصحيفة، فان نتيجة المسح ستحدد الكثير من المسارات المستقبلية من بينها إمكانية فتح المدارس في الفصل الدراسي القادم وكذلك دراسة وضعية نسبة الأطفال المعرضين للالتهاب بناء على نتيجة الفحوصات وهل لديهم أجسام مضادة عالية جدًا في الدم بشكل تجعل الجهات المعنية السماح بفتح المدارس أم اعتماد التعليم عن بعد كخيار آخر.

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