شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تريد عودة إنتاج النفط بليبيا على ألا تؤجج إيراداته الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد "عودة إنتاج النفط فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

ولم يتناول قرقاش بشكل مباشر الاتهامات التى وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا لبلاده أمس الأحد بأنها أبلغت القوات التى تدعمها فى الحرب الليبية بمعاودة ضرب الحصار على صادرات النفط.

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وتساند الإمارات ومصر وروسيا قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر، الذى يخوض حربا ضد ميليشيا حكومة الوفاق و المرتزقة الأتراك فى طرابلس.

وأضاف، أن الإمارات ستواصل "العمل السياسى والدبلوماسى والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية" فى ليبيا.