شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطالب بإعادة إنتاج النفط بليبيا فى أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب الدكتو أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية ، عبر حسابه الرسمى ب"تويتر"، إن دولة الإمارات تدعو وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وتؤكد دولة الإمارات أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع.

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وتابع قرقاش قائلا: "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وسبق أن أعلن قرقاش دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا وفقا لإعلان القاهرة ومقررات برلين، وقال الوزير الإماراتى خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولى لبحث التطورات في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن التدخلات الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا، وتصعب الحل السياسي هناك.

وأكد تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا، كما أدان استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو.