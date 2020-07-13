شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترفع تقديرات عجز ميزانية 2020 إلى 7% من الناتج الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية التونسى نزار يعيش، اليوم الاثنين، إن عجز ميزانية 2020 سيبلغ حوالى سبعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع ثلاثة بالمئة فى التوقعات السابقة.

وكانت بينات رسمية قد أفادت فى وقت ماضى، أن معدل التضخم السنوى فى تونس تباطأ إلى 5.8 بالمئة فى يونيو من 6.3 بالمئة فى مايو.

عزا المعهد الوطنى للإحصاء، الانخفاض إلى تراجع فى أسعار الغذاء.

Advertisements

وكان قد قال وزير الاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، إن أعداد العاطلين عن العمل فى تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف الوزير سليم العزابى، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلى الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.