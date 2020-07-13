مسلحون يهاجمون مواقع عسكرية في شمال شرق لبنان ومقتل جندي

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين إن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع ليل الثلاثاء مما أسفر عن مقتل جندي.
وأضافت "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية... حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين".
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