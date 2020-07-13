الامارات.. "دلما مول" يعيد افتتاح أبوابه في أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن دلما مول في أبوظبي، عن إعادة افتتاحه رسمياً للزوار. مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى البروتوكولات الحكومية ، وضع دلما مول استراتيجية لمنح الزوار تجربة تسوق آمن مع افتتاح المول بكامل طاقته.



كما أعلن دلما مول أيضًا عن توجيهات جديدة لخدمة العملاء في إطار برنامج مكافحة فيروس كوفيد-19 "نحن نهتم". حيث ستعمل تلك التوجيهات الجديدة على بناء ثقة العملاء والحفاظ على معايير السلامة الملموسة.

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بموجب هذا النظام الجديد، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اليومية إلى جانب التدريبات المكثفة لموظفي المركز التجاري والأمن. وتشمل بعض التدابير: اجتياز اختبار الفحص الحراري قبل دخول المول وذلك لجميع العملاء وموظفي المتاجر وموظفي مكتب خدمة العملاء، وتركيب بوابات التعقيم عند مداخل موظفي المول ، وموظفي متاجر التجزئة والعملاء، إلى جانب اتباع برنامج التعقيم اليومي علاوة على أن أي عمليات توصيل من المطاعم في المول ستتبع عملية تعقيم صارمة.

بالإضافة إلى توجيهات خدمة العملاء الجديدة للمركز التجاري، كانت هناك مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجية إعادة الافتتاح كانت "إدارة شركاء التجزئة". يهدف هذا الجزء من الخطة إلى السماح لشركاء التجزئة والموظفين بالتحضير لتوفير تسوق آمن للزوار. وقد ساعد ذلك أيضًا على استقرار المعايير في جميع المتاجر التي تشتهر بها دلما مول. كجزء من إدارة شركاء التجزئة، تكفل المركز التجاري أيضًا اختبار أكثر من 4000 من موظفي التجزئة.

وفي هذا السياق صرح بوبندر سينج، المدير العام والمدير المالي، في دلما مول، قائلاً: " في حين أن دعم اقتصاد التجزئة لنمو دولة الإمارات العربية المتحدة مهم، فإن صحة وسلامة عملائنا هي أيضًا ذات أولوية قصوى. لقد عملنا عن كثب مع الجهات الحكومية خلال خطط إعادة الافتتاح. تمشيا مع التزامنا بالحفاظ على سلامة المتسوقين، لم نترك جهداً لاستعادة عملياتنا بالترتيب مع الحفاظ على جميع بروتوكولات السلامة".