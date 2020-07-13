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وفاة زيندزي ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

وفاة زيندزي ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا

متابعات_ الخليج 365

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، الإثنين، وفاة زيندزي مانديلا ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا المناضل في سبيل القضاء على التمييز العنصري.

 

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وكانت زيندزي ابنة بطل التحرير الراحل والناشطة ويني مانديلا المناهضة للتفرقة العنصرية قد برزت على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض الرئيس السابق بي.دبليو. بوتا إطلاق سراحه في العام 1985.

 

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة إن زيندزي البالغة من العام 59 عاما وكانت تشغل منصب سفير جنوب أفريقيا لدى الدنمارك توفيت في مستشفى بجوهانسبرج دون أن تذكر سبب الوفاة.

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