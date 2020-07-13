اخبار الخليج

الاتحاد الدولي يطمئن على الأوضاع لاستئناف نشاط الجودو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يطمئن على الأوضاع لاستئناف نشاط الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو (IJF)؛ للاطمئنان على أحوال دولة الإمارات بشأن أزمة فيروس «»، استعداداً لاستئناف نشاط الجودو العالمية.
وقال ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي في خطابه: «كنا نراقب الوضع الصحي في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نرى أن بعض البلدان في طريقها لإعادة فتح حدودها، ونأمل أن يتم تطبيق ذلك قريباً على كل المناطق، وعلى المستوى العالمي».
وأضاف: «الاتحاد الدولي في مناقشات مع اللجان المنظمة لإعادة جدولة أحداث جولات الجودو العالمية، لما تبقى من موسم 2020، لذلك نخطط لجدولة الأحداث المعلقة، حيثما أمكن، وفقاً لإمكانية الوصول الجغرافي والمساواة، في تعزيز فرص المشاركة العادلة لجميع المشاركين في تصفيات الألعاب الأولمبية القادمة «طوكيو 2021»، هدفنا هو إعادة انطلاقة منافسات وبطولات الجودو العالمية، بمجرد أن تصبح بلداننا آمنة للقيام بذلك».
واختتم رسالته موضحاً أن خطة الاتحاد الدولي الحالية هي استئناف النشاط في سبتمبر/أيلول المقبل 2020، على أمل أن يأتي ذلك الموعد في ظل ظروف أفضل من ناحية السفر والتنقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الدولي يطمئن على الأوضاع لاستئناف نشاط الجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا