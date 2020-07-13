شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يطمئن على الأوضاع لاستئناف نشاط الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو خطاباً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو (IJF)؛ للاطمئنان على أحوال دولة الإمارات بشأن أزمة فيروس «كورونا»، استعداداً لاستئناف نشاط الجودو العالمية.
وقال ماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي في خطابه: «كنا نراقب الوضع الصحي في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نرى أن بعض البلدان في طريقها لإعادة فتح حدودها، ونأمل أن يتم تطبيق ذلك قريباً على كل المناطق، وعلى المستوى العالمي».
وأضاف: «الاتحاد الدولي في مناقشات مع اللجان المنظمة لإعادة جدولة أحداث جولات الجودو العالمية، لما تبقى من موسم 2020، لذلك نخطط لجدولة الأحداث المعلقة، حيثما أمكن، وفقاً لإمكانية الوصول الجغرافي والمساواة، في تعزيز فرص المشاركة العادلة لجميع المشاركين في تصفيات الألعاب الأولمبية القادمة «طوكيو 2021»، هدفنا هو إعادة انطلاقة منافسات وبطولات الجودو العالمية، بمجرد أن تصبح بلداننا آمنة للقيام بذلك».
واختتم رسالته موضحاً أن خطة الاتحاد الدولي الحالية هي استئناف النشاط في سبتمبر/أيلول المقبل 2020، على أمل أن يأتي ذلك الموعد في ظل ظروف أفضل من ناحية السفر والتنقل.
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