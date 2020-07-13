بالصور: إصدار من «دودج» بمحرّك 8 أسطوانات وقوّة 797 حصاناً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دودج، تجاوز حدود كونها سيارة العضلات الوحيدة ذات الأبواب الأربعة في العالم، مقدمة قوة جديدة تبلغ 797 حصاناً مع طراز دودج تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي، السيارة الأقوى والأسرع بين سيارات السيدان الأكثر إنتاجاً في العالم.

ومن أجل الاستفادة ممّا يناهز 800 حصان، يتميّز تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي بهيكل وايدبودي، مع أقواس عجلات مدمجة تجعل الهيكل أعرض بـ3.5 بوصة. وتركب عجلات الكربون الأسود الجديدة خفيفة الوزن قياس 20 بوصة × 11 بوصة على إطارات بيريلي 305 / 35ZR20، والتي تمنح سيارة تشارجر هيلكات ريدآي مداس إطار أكبر؛ حيث يلتقي المطاط مع الطريق. ويمنح غطاء المحرك المعاد تصميمه والعملي في طرازي تشارجر إس آر تي هيلكات إطلالة أكثر حدّة وعنفواناً.

ويعلّق تيم كونيسكيس، الرئيس العالمي لألفا روميو وسيارات الركاب لعلامات دوج، وإس آر تي، وكرايسلر وفيات، لدى مجموعة فيات كرايسلر للسيارات، أمريكا الشمالية، قائلاً: «يكمن جمال دودج تشارجر بكونها سيارة تقدّم أقوى أداء يمكن لسيارة عضلات أمريكية أن تقدّمه، وأن تكون مركبة عائلية لأربعة أو خمسة أفراد للاحتياجات اليومية. دودج تشارجر هي سيارة سيدان كبيرة ومريحة يمكن أن تتجاوز الربع ميل في 10.5 ثانية تقريباً، وأن تبلغ سرعة 100 كم بالساعة في 3.5 ثانية تقريباً، وأن تبلغ سرعة قصوى قدرها 327 كم/ساعة، وأن تكون سيارتكم اليومية».

وتقطع تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي 3.4 كيلومتر من الطريق أسرع بـ 1.2 ثانية من تشارجر إس آر تي هيلكات، أي ما يناهز طول سبع سيارات بعد لفّة واحدة.

يبدأ الوكلاء باستقبال الطلبات على طرازات دودج تشارجر الخريف المقبل، بما في ذلك إس آر تي هيلكات ريدآي، ومن المقرر أن تبدأ المركبات بالوصول إلى الوكلاء أوائل عام 2021.



دودج تشارجر هيلكات ريدآي



تتميّز دودج تشارجر هيلكات ريدآي بتصميم وهندسة يجعلانها تلقى إعجاب عشاق سيارات العضلات القوية الذين لا يكفّون عن طلب المزيد: المزيد من القوّة والمزيد من الأداء والمزيد من حقّ المفاخرة على مسارات السباق، وفي صميم إصدارات دودج إس آر تي هيلكات ريدآي لعام 2021 الإنتاج المحدود من عام 2018، دودج تشالنجر إس آر تي ديمون. وينتج محرّك هيمي المشحون سعة 6.2 لتر 797 حصاناً، وعزم دوران قدره 959 نيوتن متر، ويضمّ ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من نوع «تورك فلايت» 8HP90.

وتشمل التغييرات الداخلية التي طرأت على التعشيق في طراز تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي محوّل عزم الدوران المطوّر. ويوفّر محول عزم الدوران في تشارجر ريدآي زيادة بنسبة 18% في مضاعفة عزم الدوران، عند مقارنته بطراز تشارجر إس آر تي هيلكات.

خضع تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي لتحديث 25 مكوّناً رئيسياً فيه، بما في ذلك شاحنٌ أكبر، وأعمدة توصيل ومكابس أكثر صلابة، ووحدة تحريك الصمام عالية السرعة، ونظام ضخّ الوقود، ونظام التزييت المحسّن.





الشكل يلتقي الأداء الفائق

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يتميّز تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي بهيكل وايدبودي، مع أقواس عجلات مدمجة تجعل الهيكل أعرض بـ3.5 بوصة. وتمّ تركيب عجلات الكربون الأسود الجديدة خفيفة الوزن قياس 20 بوصة × 11 بوصة على إطارات بيريلي 305 / 35ZR20. ويتمّ تجهيز السيارة قياسياً بإطارات بيريلي 305 / 35ZR20 لمختلف الفصول، كما وتتوافر إطارات لثلاث فصول.

وفضلاً على شكلها الجبّار، يعزّز غطاء المحرّك عالي الأداء المعاد تصميمه على سيارة تشارجر إس آر تي هيلكات ريدآي طابع السيارة القوّي، ويمنحها أقصى مستويات سحب الهواء للمحرّك المشحون من فتحة تدفق الهواء في غطاء المحرّك لتعزيز القوّة. ويستفيد غطاء المحرّك هذا إلى أقصى حدّ ممكن من نظام سحب الهواء في طراز إس آر تي هيلكات ريدآي، وهو ملتحم بعلبة التهوئة.

تضمّ الواجهة الأمامية لسيارة تشارجر إس آر تي هيلكات وايدبودي الشبك ذات الفتحات المستطيلة، والذي يضمن مرور الهواء البارد إلى المشعاع (الرادياتير)؛ للمساعدة في الحفاظ على حرارة التشغيل المثالية، حتى في أشدّ الظروف حرّاً. وتربط العتبات الجانبية الواجهتين الأمامية والخلفية لمنح التصميم المتكامل طابعاً أكثر ضخامة.





مقصورة عالية الأداء



تتميّز إس آر تي تشارجر طراز 2021 بمقاعد من جلد لاغونا القياسية، مع نقش لشعار إس آر تي هيلكات. ومع رزمة ألكانتارا، يُضاف جلد ألكانتارا إلى المقاعد المكسوة بجلد لاغونا، وتتمتّع أيضاً بنقش إس آر تي هيلكات.

وتكمّل المقصورة المستوحاة من سيارات السباق درزات فضية للمقاعد ووحدة التحكّم، ولمسات بلون الكروم الأسود الفاتح Light Black Chrome وشارة إس آر تي هيلكات باللون الرصاصي على لوحة العدادات.