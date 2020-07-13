«الشرطة الرياضي» يعيد صياغة بطولات الموسم القادم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي اجتماعاً برئاسة العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وبحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرياضية المدرجة على جدول الأعمال، كما وافق على استحداث وإلغاء بعض البطولات للموسم القادم، والتي تحاكي طبيعة عمل رجل الشرطة، وإبقاء سباقات بطولة الشرطة للسباحة والإنقاذ، وإقامة بطولة الإمارات الدولية لتحدي رجال الإطفاء، واعتمد المجلس الأنشطة الوطنية التي تتضمن اليوم الرياضي الوطني، والألعاب الحكومية، واليوم الوطني.

ووجه العميد بن دلموج الشكر والتقدير للقيادة الشرطية على دعمها المستمر واللامحدود لاتحاد الشرطة الرياضي والرياضة في الشرطة لتحقيق الإنجازات محلياً وعربياً ودولياً وحرصهم على توفير كل مقومات النجاح للفعاليات الرياضية التي ينظمها اتحاد الشرطة؛ وتواجد شرطة الإمارات في هذه المحافل، كما أشاد بالتعاون المستمر مع المؤسسات والاتحادات الوطنية بالدولة.