«هب71» تضم 11 شركة ناشئة.. وتعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

أعلنت «هب71» (Hub71)، عن انضمام 11 شركة ناشئة إليها، تشكّل أحدث مجموعة من الشركات التي تم اختيارها ضمن الدفعة الثانية التي ستستفيد من برنامج حوافز «هب71» هذا العام.

كما أعلنت «هب71» عن تعيين حنان هرهرة اليافعي في منصب الرئيس التنفيذي للمنصة، وتمتلك حنان سجل إنجازات حافلاً وخبرات واسعة من خلال عملها في شركة مبادلة للاستثمار، حيث قادت العديد من فرق العمل والمبادرات على امتداد قطاعات متعددة، بما فيها مجال التكنولوجيا، كما ساهمت بدور بارز في بناء الهياكل التنظيمية الناجحة.

وتأتي الشركات الجديدة من جميع أنحاء العالم، وتضم على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من شركة Tarabut Gateway التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، وهي أكبر وأول منصة حاصلة على ترخيص ممارسة الأنشطة المصرفية المفتوحة، وتركّز على ربط شبكة البنوك بتقنيات الخدمات المالية عبر واجهة برمجة تطبيقات شاملة؛ وشركة «عربي»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي عبارة عن برنامج حاصل على عدة جوائز يركّز على تعليم الشباب المهارات الأربع للغة العربية، وهي القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة؛ وشركة Mint Market Basil اللبنانية، وهي منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي حيث توفر منتجات الصحة الطبيعية والجمال؛ وشركة Scanalytics الأمريكية، وهي رائدة عالمياً في إنترنت الأشياء والمستشعرات ومتخصصة في تحويل المساحات المادية، مثل قاعات المؤتمرات إلى مساحات ذكية وتفاعلية اعتماداً على تقنيات تحليل البيانات لتوجهات المستهلكين.

وكانت المنصة قد اختارت أكثر من 60 شركة ناشئة للاستفادة من برنامج حوافز Hub71 حتى الآن، منذ انطلاقها في مارس 2019. وتشكل الشركات التي تقودها سيدات نسبة 21% من إجمالي عدد الشركات المنضوية تحت مظلة المنصة، في الوقت الذي ينتمي مؤسسو الشركات الناشئة فيها إلى أكثر من 33 جنسية مختلفة.

وقالت حنان هرهرة اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ «هب71»: يسعدني تكليفي بهذا المنصب كرئيس تنفيذي لمنصة Hub71 التي تضم مجتمع الأعمال والاستثمار للشركات الناشئة في إمارة أبوظبي. فمنذ انطلاق المنصة، أثبتت قدرتها على التطور والتوسع لتصبح اليوم حاضنة لكوكبة من الشركات ذات التأثير الخاص والرؤى الطموحة، فضلاً عن قدرتها على بناء شبكات ومهارات جديدة، وانضمام شركات من قطاعات متعددة. ولا شك في أن آفاق النمو للشركات الناشئة وللمنصة لا حدود لها، وإنني سعيدة بالانضمام للعمل مع فريق عمل متميز ساهم في تحقيق هذه الرؤية.