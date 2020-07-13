شكرا لقرائتكم خبر عن السواط يلتحق بمعسكر اتحاد جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أعلن اتحاد جدة انضمام لاعبه الجديد عبد المجيد السواط إلى معسكره الإعدادي بمدينة أبها، ما يعني أن اللاعب أنهى ارتباطه رسمياً مع ناديه السابق التعاون، ورفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم.
ونشر السواط الذي ينشط في مركز صانع اللعب مقطع «فيديو» من مقر معسكر الاتحاد قال فيه: «أنا متواجد في معسكر نادي الاتحاد، وبإذن الله نقدم الأفضل».
وذكرت أنباء في الأيام الماضية أن التعاون فعّل بند تمديد العقد مع السواط، وقام بتزويد لجنة الاحتراف بذلك، بيد أن الاتحاد عبر المتحدث الرسمي أحمد ذياب أكد بعد ذلك أن اللاعب أصبح اتحادياً بالنظام.
ووقع الاتحاد مع السواط «25 عاماً» عقد انتقال حر في يناير/كانون الثاني الماضي لثلاث سنوات مقابل 10 ملايين ريال.
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