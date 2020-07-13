«ماجد الفطيم» تبدأ بناء حي «إيلان» بعد بيع 594 وحدة

أكدت «ماجد الفطيم» حيوية السوق العقارية في دولة الإمارات وصلابتها، من خلال إقامة حفل تدشين لحي «إيلان» السكني الذي أطلقته مؤخراً في إطار مشروع «تلال الغاف»، وذلك يوم الأحد 12 يوليو/ تموز. وتشكل هذه الخطوة الانطلاقة الرسمية لمرحلة الإنشاءات، وتطوراً ملحوظاً في مسار استكمال المشروع المقرر إنجازه بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويأتي هذا الحفل، الذي يشكل محطة مهمة في مسيرة المشروع، بعد مبيع ما مجموعه 594 وحدة سكنية في حي «إيلان السكني» على مرحلتين، وبلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم.

وقال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: جاء حفل التدشين كدليل على التزام شركة «ماجد الفطيم» الثابت والدائم باستثمارات عملائها، وعلى مناعة السوق العقارية في إمارة دبي، كما يؤكد تميّز هذه الفترة بالاستقرار المتزايد والثقة المتنامية في أوساط مشتري العقارات.

يعدّ مجمّع «تلال الغاف» أولى الوجهات المتكاملة التي تطوّرها «ماجد الفطيم» في دبي، والتي توفّر تجربة عصرية لأسلوب حياة حصري كالتي توفّرها المنتجعات الفارهة. تتماشى الوجهة المجتمعية المتكاملة «تلال الغاف»، مع فلسفة «ماجد الفطيم» التي تعتمد مبادئ «تطوير الوجهات» في إنشاء مساحات واقعية وطبيعية يشعر السكان بفضلها بالألفة والانتماء إلى المكان المحيط بهم.

يقع «تلال الغاف» على امتداد مساحة 3 ملايين متر مربع في إحدى أهمّ مناطق النمو العمراني في دبي، عند تقاطع شارع حصة وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مجاوراً مجمعات الجولف الفاخرة في فيكتوري هايتس، وعقارات جميرا جولف.