«الاتحاد» توفر خدمة فحص «كورونا» في المنزل قبل السفر

أعلنت الاتحاد للطيران عن تعاونها مع «ميديكلينيك»، لتوفير خدمة فحص فيروس كورونا المستجد قبل السفر في المنزل أو في إحدى عيادات ميديكلينيك، وذلك للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج «الاتحاد للصحة والسلامة» والذي أطلقته الناقلة مؤخراً لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة في كافة مراحل رحلة الضيوف.

يأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع، على إعلان «دوبز»، التابعة لـ«دناتا»، عن توفير فحص «كوفيد-19» في المنزل قبل السفر، ما يتيح إتمام الإجراءات بأمان وسرعة، والحصول على شهادة طبية في غضون 24 إلى 48 ساعة في المنزل، أو في أي مكان يختارونه في دبي.

ويتطلب السفر إلى بعض الوجهات تقديم نتائج فحص سلبية قبل السفر، وتتوفر الخدمة الجديدة لجميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران، بالإضافة إلى المسافرين العابرين لحدود إمارة أبوظبي من الإمارات الأخرى للسفر من مطار أبوظبي الدولي.

وقالت د. نادية بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في الاتحاد للطيران: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لضمان أن يسافر ضيوفنا من أبوظبي وهم على ثقة بأننا نبذل كل الجهود لرعايتهم على طول رحلتهم معنا. سيساعد الفحص المنزلي على التخفيف من الضغوط غير الضرورية من تجربة السفر خلال هذه الفترة الصعبة... ستواصل الاتحاد للطيران العمل عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد طرق مبتكرة وملائمة لحماية الضيوف، وتعزيز الطيران الآمن والصحي مع إعادة فتح الأسواق العالمية أمام المسافرين الدوليين».

وتسعى الاتحاد لتطوير من خلال شراكتها مع ميديكلينيك لتسهيل عملية إجراء الفحص في المنزل بصورة أكبر لضيوفها مع البدء بتخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر وفتح المزيد من الأسواق العالمية أمام الزوار.

من جهته، قال دايفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تفخر ميديكلينيك بالتعاون مع الاتحاد للطيران على هذه المبادرة الجديدة التي تسمح للضيوف بإجراء فحص كورونا المستجد من منازلهم قبل السفر، أو في إحدى عياداتنا في أبوظبي، أو العين أو دبي، حسب رغبتهم. ويقوم بهذا الفحص مختصون مدربون فيما توفر مختبراتنا المخصصة في أبوظبي ودبي النتائج بسرعة ودقة».