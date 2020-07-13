قصة الإخوة الأعداء في «مونديال 66» تثير الفضول

سلطت الصحافة الضوء على حياة الشقيقين بوبي وجاك شارلتون، على هامش رحيل جاك مؤخراً. وكتبت: «بعد صافرة النهاية في نهائي مونديال 1966، ركض بوبي لمعانقة شقيقه الأكبر جاك، وعلق حينها أسطورة مانشستر يونايتد بوبي: «لا أحد يمكنه سلبنا تلك اللحظة». قهرا ألمانيا الغربية معاً وتوجا بكأس العالم، أعظم إنجاز في تاريخ إنجلترا الرياضي». كان جاك صخرة الدفاع وبوبي صاروخ الهجوم، بيد أن العناق بعد الصافرة أخفى قطيعة كبيرة بينهما كشف تفاصيلها اللاعبان في كتابي سيرتهما الذاتية، جاك كان عنيداً ويصر على قول ما يشاء، وبوبي كان خجولاً ويفضل الهدوء. قال جاك في 1997: «كل شيء أحبه في الحياة، لا يحبه بوبي، وكل شيء يحبه هو لا أعرف عنه شيئاً».

لمع نجم بوبي في اليونايتد، فيما لعب جاك في ليدز يونايتد، بوبي كان فارساً يسجل الأهداف وجاك يكافح لإيقافها، وعلق مرة بوبي مور كابتن بطل العالم: «أحياناً أنظر إلى جاك وأقول في نفسي: كيف لهذه الزرافة أن تلعب الكرة ؟». حصل بوبي على بطاقتين في مسيرته، بينما اعتاد جاك على الدخول في شجارات منتظمة مع اللاعبين والطاقم التحكيمي.

وسبب جاك ضجة في السبعينات عندما كشف في مقابلة تلفزيونية ملكيته لـ«كتاب أسود صغير» يضم أسماء الخصوم الذين يخطط للعراك معهم في الملعب، وتسبب هذا الاعتراف في حرمانه من منصب تدريب منتخب إنجلترا في 1977، على الرغم من تمتعه بمواصفات المدرب الناجح.

اعتزل كلا الشقيقان اللعب في 1973 ولمع نجم جاك كمدرب لمنتخب إيرلندا لـ10 سنوات، صعد خلالها مرتين إلى نهائيات كأس العالم؛ بل فاز على إيطاليا في نيوجيرسي بمونديال 1994. منحته جمهورية إيرلندا جنسية شرفية، وهو من المشاهير في البلاد حتى إن أعقاب سجائره تجمع وتباع في المزاد واحتشد له مرة جمهور أكثر مما احتشد عندما زار نيلسون مانديلا البلاد لأول مرة.

في المقابل اعترف بوبي بأنه يفضل العيش في الظل، وقال مرة: «لدي ميل للانسحاب من الأضواء، أبحث عن الظلال». عشق بوبي على الرغم من محنته في حادثة تحطم طائرة اليونايتد في ميونيخ التي نجا منها بأعجوبة، السفر، بينما كان جاك يفضل البقاء في مسقط رأسه نورثمبرلاند. بوبي كان يحب لعب الجولف وجاك يفضل صيد السمك، بوبي كان يبتعد عن السياسة وجاك كان يصرح بولائه لحزب العمال.



الخلاف العائلي والقطيعة

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ورث بوبي صفات والده عامل المناجم الذي لم يكن يحب كرة القدم، وفضل العمل وقتاً إضافياً في المنجم على مشاهدة ولديه في نهائي كأس العالم، بينما كان جاك مثل والدته سيسي، حفيدة عائلة ميلبورن الكروية، عاشقاً للكرة مخلصاً لها وكان المفضل عندها. كان بوبي تلميذاً نجيباً، بينما كان جاك فاشلاً في الدراسة ومرشحاً ليكون عامل منجم مثل والده أو شرطياً، لكنه بالواسطة خضع لتجربة في سن الـ15 في ليدز يونايتد، واقتنع به النادي ومنحه 5 جنيهات أسبوعياً. كان قائداً عسكرياً في الدفاع، يصرخ ويوجه ولا يستسلم أبداً.

في قلب هذا الخلاف بين الإخوة الأعداء، كانت سيسي تفضل زوجة جاك، بات كيمب، العاملة في محل أثاث على زوجة بوبي، نورما، موظفة استقبال في متجر أزياء في مانشستر. كان جاك يدعم والدته عندما ينشب العراك بين سيسي ونورما زوجة بوبي، ووصل الحد إلى أن بوبي وجاك لم يكونا يتكلمان مع بعضهما في التسعينات أبداً، واعترفت سيسي مرة بأنها نادراً ما كانت تلتقي بأولاد بوبي.

بعدما انتقلت سيسي إلى دار رعاية واصل جاك زيارتها، بينما انقطع بوبي عنها تماماً وحتى في مراسيم جنازتها عام 1996 كان اللقاء بارداً بين الشقيقين، وقال جاك حينها: «لن أسامحه أبداً على إهماله لها».

وبدأ الدفء يتسلل لعلاقة الشقيقين مع دخول الألفية الثانية وكتب بوبي في 2007: «نحن شقيقان ولدينا كثير من القواسم المشتركة، وأنا ممتن لأننا نستطيع أن نكون معاً في مكان واحد». قدم جاك لشقيقه بوبي جائزة الإنجاز التاريخي من «بي بي سبورت» عام 2008 وعلق حينها بوبي: «لن أنسى شعور الروعة والامتنان للعبنا معاً نهائي 1966، قلب جاك طيب ولهذا لديه عشاق في إنجلترا وإيرلندا وكل العالم».