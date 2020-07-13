شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبة العراقي يتعاقد مع كاصد ويستعيد عبودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي العراقي، مع حارس مرمى المنتخب العراقي الأول محمد كاصد، الذي مثل فريق القوة الجوية في الموسم الماضي.
وسبق للحارس محمد كاصد أن مثل فريق الطلبة، كذلك كانت له تجارب مع فرق الشرطة والزوراء وأربيل والقوة الجوية، فضلاً عن تجربة احترافية قصيرة في الدوري القبرصي.
إلى ذلك تعاقدت إدارة الطلبة مع المحترف الكاميروني جاكوب الذي مثل فريق نفط الجنوب في الموسم الماضي.
وكانت إدارة الطلبة قد نجحت في استعادة مهاجمها عبد القادر طارق الملقب بـ«عبودي» بعد أن مثل فريق الشرطة في الموسم الماضي.
يذكر أن مدرب الطلبة أحمد خلف كانت خياراته للاعبين الذين تعاقدت معهم إدارة فريقه مناسبة من أجل إعادة صورة فريق الطلبة إلى سابق عهدها عندما كان منافساً قوياً على لقب الدوري العراقي.
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