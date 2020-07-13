شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الرئيس البولندي أندريه دودا بولاية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الرئيس البولندي المحافظ، أندريه دودا، بولاية ثانية من خمس سنوات، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية، الاثنين، بموجب النتائج الرسمية شبه الكاملة.

وبعد فرز 99.9% من الأصوات، حصل دودا على 51.21% من الأصوات، مقابل 48.79% لخصمه الليبرالي والمؤيد لأوروبا رئيس بلدية وارسو، رافال تراسكوفسكي.

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