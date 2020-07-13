على طريقة فيلم «رامبو».. الشرطة الألمانية تطارد مسلحاً في الغابة السوداء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر العشرات من عناصر الشرطة، الاثنين، في ألمانيا لليوم الثاني على التوالي، مدعومين بمروحيات بحثاً عن مسلح فار يرتدي بزة عسكرية اختبأ في الغابة السوداء، في عملية تشبه إلى حد كبير فيلم «رامبو».

وطلبت الشرطة المحلية في أوبيناو جنوبي ألمانيا، من سكان المنطقة التي بدأت فيها العملية، الأحد، أن يلزموا منازلهم، ونبهتهم، الاثنين، إلى ضرورة ألا يقلوا أشخاصاً غرباء في سياراتهم قد يطلبون منهم التوقف. وعممت الشرطة صورة للرجل الفار، وهو مشرد مدجج بترسانة تشمل قوس نشاب وخنجراً وأسلحة نارية، وهو معروف لدى الشرطة نظراً إلى سوابقه الإجرامية المتمثلة في حيازة أسلحة من دون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن.

ونجح الرجل، الأحد، في تجريد عناصر دورية للشرطة من أسلحتهم عندما حضروا لإخراجه من مخبأ شوهد فيه، وكذلك تمكن من الفرار والتوجه إلى الغابة السوداء، حيث يشارك نحو مئة عنصر شرطة في البحث عنه، بينهم عناصر في القوات الخاصة، إضافة إلى مروحيات.

وقالت الشرطة: «إن المطلوب أشهر سلاحاً نارياً فجأة، وهدد عناصر الشرطة الذين لم يتح لهم الوقت للتصرف لدى حضورهم إلى المكان الذي كان يختبئ فيه»، موضحة: «أن المطلوب أخذ معه على الأرجح» لدى فراره، الأسلحة التي جرد منها عناصر الشرطة.