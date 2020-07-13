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شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للمواصلات» تغلق مركز سعادة المتعاملين في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إغلاق مركز سعادة المتعاملين في الشارقة، بدءاً من أمس الاثنين، وحتى إشعار آخر، تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة في تعميم لها، أن تقديم خدمات المركز سيتم إلكترونياً، مؤكدة أنه في حال المعاملات التي تستوجب الحضور يمكن زيارة مركز سعادة المتعاملين في دبي، أو منفذ ميناء الحمرية في الشارقة، بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.
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