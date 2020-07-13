شكرا لقرائتكم خبر عن 159 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت ألمانيا 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 198963.

وشهدت ألمانيا وفاة واحدة بالفيروس ليرتفع مجمل عدد الضحايا إلى 9063 وفاة. وكان المعهد أفاد الأحد، بتسجيل 248 إصابة، وثلاث وفيات.

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