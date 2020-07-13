فرنسا: نشر قوات أوروبية خاصة في مالي الأربعاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي، في مالي، الأربعاء، لدعمها في معركتها ضد المجموعات الإرهابية.

وقالت بارلي، الأحد، للنسخة الإلكترونية من صحيفة «لا كروا»: إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جندياً تشيكياً في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسينضم إليهم نحو 150 جندياً سويدياً في يناير/كانون الثاني 2021، مضيفة: إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا كذلك.

وتابعت بارلي: إنه بينما بات الإرهابيون أكثر ضعفاً، فإنهم يلجؤون بشكل متزايد لتجنيد القصّر، فعلى الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية التي اتّخذت، قد يُصاب بعض المجندين الأطفال أو يقتلون في المعارك.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العنف الإرهابي والعرقي في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أودى بأربعة آلاف شخص على الأقل في 2019، وتشهد منطقة الساحل بأكملها هجمات متزايدة تشنّها مجموعات متطرفة رغم تعزيز الجيوش الوطنية في المنطقة، ونشر نحو 5100 عنصر فرنسي من قوات مكافحة الإرهاب.