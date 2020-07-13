وزير الاقتصاد البوليفي يلحق بقائمة المصابين بـ«كورونا» في الحكومة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الاقتصاد البوليفي أوسكار أورتيز، الأحد، أنه تم تأكيد إصابته بكورونا المستجد، ليصبح رابع وزير في الحكومة البوليفية يُصاب بالفيروس، إلى جانب الرئيسة المؤقتة للبلاد، جانين آنييز التي تخضع للحجر الصحي.

وينضم وزير الاقتصاد أوسكار أورتيز بذلك إلى قائمة من الوزراء في بوليفيا، ثبتت إصابتهم بالفيروس، بينهم وزيرا الصحة والتعدين، ومدير مكتب الرئيسة المؤقتة للبلاد جانين آنييز.

ونشر أورتيز الذي تم تعيينه وزيراً للاقتصاد في بوليفيا، الثلاثاء، تسجيلاً مصوراً قصيراً قال فيه، إن الأطباء أدخلوه إلى المستشفى لمراقبة الأعراض التي يعانيها.

يذكر أن الرئيسة المؤقتة لبوليفيا، تخضع للحجر الصحي في منزلها منذ أعلنت إصابتها بالوباء، الخميس، وقال طبيبها: «إنها لم تظهر عليها أية عوارض». من جهتها، قالت آنييز على «تويتر»: «أعرب عن دعمي لأوسكار أورتيز، متمنية له الشفاء العاجل».

وأصيب مسؤولون كبار في بوليفيا على غرار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المصرف المركزي بالفيروس، وذكر وزير العدل مؤخراً أنه أصيب بـ«كوفيد ـ 19» «قبل مدة». وتَعد بوليفيا 11 مليون نسمة، وسجلت 47200 إصابة بالفيروس، و1754 وفاة.