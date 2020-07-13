رئيس الجزائر يطالب المغرب بالتوقف عن بناء قواعد عسكرية على حدود بلاده

وشدد تبون في حوار للجريدة الفرنسية "لوبينيون" على "ضرورة توقف بناء المغرب قواعد عسكرية على حدودنا"، واصفا ذلك بـ"التصعيد".

وكانت الجزائر اشتكت من شروع المغرب في بناء ما اعتبرته "قاعدة" عسكرية مجاورة للحدود في منطقة جرادة (حوالي 38 كلم من الحدود الشرقية)، قبل أن تؤكد مصادر عسكرية مغربية أن "الأمر يتعلّق بثكنة لا تصلُ إلى درجة قاعدة عسكرية، وهي مخصّصة لإيواءِ القوات العسكرية" وفقا لموقع "هسبريس" المغربي.

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وذكر الموقع أن الجزائر تواصل بناء قواعد حديثة أقيمت على بعد أقصاه 60 كلم من الحدود مع المملكة، كما عملَ الجيش الجزائري على تكثيف تواجده بالقربِ من الحدود مع المغرب.

وبحسب الموقع المغربي أظهرت صور، حصل عليها بشكل حصري منتدى القوات المسلحة المغربية، كيف تتمركز القواعد العسكرية الجزائرية على طول الشريط الحدودي، حيث توجد على بعد 8 كلم فقط من المنطقة الحدودية، ثلاث ثكنات عسكرية مخصّصة للمشاة، تحتوي على منظومات الدّفاع الجوي إس 300.

كما توجد شاحنات عسكرية وطائرات حربية جزائرية بالقرب من الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى رادارات تمّ ضبطها على مستوى 40 كلم من الحدود، على حد زعم الموقع.