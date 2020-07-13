الجزائر: لدينا علاقات مهمة ومخلصة مع تركيا ونأمل إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا

وقال في مقابة مع وكالة الأناضول، نشرت اليوم الاثنين، "لقد التقينا عدة مرات مع المسؤولين الأتراك. تعلمون، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرًا زيارة إلى الجزائر. والتقيت أيضا مع نظيري التركي (مولود تشاووش أوغلو) عدة مرات".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

يشار أن الرئيس أردوغان زار الجزائر، في 26 يناير/كانون الثاني 2020، في زيارة تعد الأولى لرئيس دولة إلى الجزائر، منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم، في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن "المسؤولين في البلدين ناقشا خلال اللقاءات المشار إليها العلاقات الثنائية والتطورات في ليبيا".

ووصف العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا بـ"الشفافة والمخلصة والمهمة".

وحذر بوقادوم من أن تقسيم ليبيا يشكل خطرا على الجميع خاصة على الدول المجاورة.

وأعرب عن أمله في انتهاء الأزمة الليبية وعودة السلام والاستقرار إلى البلاد، واحترام وحدة أراضيها.

وقال "الجزائر تتمنى عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن".

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وأضاف أن بلاده "تأمل في احترام سيادة التراب الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحقق الاستقرار في هذا البلد".

وأوضح بوقادوم، أن "الأطراف الليبية دعت الجزائر للعب دور الوساطة في الأزمة الليبية".

© AFP 2020 / ABDULLAH DOMA

وأشار إلى أن "الجزائر لديها حدود مشتركة لنحو ألف كيلومتر، وعدد كبير من العائلات المنقسمة على طرفي الحدود".

وحول دعم بلاده لمؤتمر برلين لإيجاد حل للأزمة الليبية، أشار بوقادوم، إلى أن "هذه المبادرة تمتلك محاور عديدة، أبرزها دور الاتحاد الإفريقي، الذي تعمل معه الجزائر، من أجل دعم مسيرة تحقيق السلام في ليبيا".

ولفت إلى أن "المبادرة تحتوي على بعض النواقص، أبرزها غياب الدول المجاورة لليبيا".

وشدد على أن جيران ليبيا؛ خاصة الجزائر وتونس ومصر، "يمتلكون آليات أيضًا للمشاركة في حل الأزمة".