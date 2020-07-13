وقال رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إنه تلقى كتابا من وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بـ(كوفيد-19)، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
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وكشف أن هناك من ثبتت إصابته بالفعل، وهناك من يحتاج إلى إعادة فحص، وهناك عدد من المخالطين، رافضا الإفصاح عن أسماء أو عدد المصابين.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية التي ترد من السلطات الصحية لمن ثبتت إصابتهم.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 614 إصابة مؤكدة بـ "كورونا"، ووفاة 3 من المصابين بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في الكويت 55508، والوفيات 393؛ بينما وصل عدد حالات التعافي 45356.
وتأتي الكويت في المركز السادس عربيا والـ 34 عالميا، بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... تأجيل جلسة لمجلس الأمة بعد اكتشاف إصابة نواب وعاملين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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