مصدر: السعودية تسعى لإقناع دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في أغسطس

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موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر في الوفد السعودي لوكالة "سبوتنيك"، يوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تحاول، خلال مفاوضات "أوبك+"، التقليل من قيمة خفض إنتاج النفط في أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يوميا، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء".

وقال المصدر: "المملكة العربية السعودية على اتصال مع بعض أعضاء أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط في أغسطس. المفاوضات جارية ولا يوجد إجماع عام حتى الآن".

وتابع: "لكن من المرجح أن تقرر أوبك + خفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل في أغسطس ليصل إلى 7.7 مليون".