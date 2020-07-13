© Sputnik . Alexey Vitvitsky . أوبك
وقال المصدر: "المملكة العربية السعودية على اتصال مع بعض أعضاء أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط في أغسطس. المفاوضات جارية ولا يوجد إجماع عام حتى الآن".
وتابع: "لكن من المرجح أن تقرر أوبك + خفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل في أغسطس ليصل إلى 7.7 مليون".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: السعودية تسعى لإقناع دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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