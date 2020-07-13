شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار التونسى: نتفاوض لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستثمار التونسى سليم العزابى، اليوم الاثنين، إن تونس تتفاوض مع السعودية وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة هذا العام، تتوقع تونس أن ينكمش اقتصادها 6.5 بالمئة هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية سبعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت بينات رسمية، قد أفادت فى وقت ماضى، أن معدل التضخم السنوى فى تونس تباطأ إلى 5.8 بالمئة فى يونيو من 6.3 بالمئة فى مايو.

عزا المعهد الوطنى للإحصاء، الانخفاض إلى تراجع فى أسعار الغذاء.

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وكان قد قال وزير الاستثمار والتعاون الدولى فى تونس، إن أعداد العاطلين عن العمل فى تونس سترتفع بنحو 275 ألف عاطل جديد وفقا لدراسة حكومية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف الوزير سليم العزابى، أن الدراسة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة، لكنه أضاف أن الانكماش قد يصل إلى ستة أو سبعة بالمئة خلال قانون المالية التكميلى الذى ستعرضه الحكومة على البرلمان خلال أسابيع.