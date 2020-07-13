شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى السعودى يوافق على مشروع مكافحة التستر للتصدى لهروب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة لمواجهة أزمة هروب الوافدين وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر، وذلك خلال جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ ، رئيس المجلس ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتلقى مجلس الشوري السعودي مجموعة من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري التي يقوم بها بعض من أبناء الدولة السعودية مع بعض الوافدين المخالفين الذي يعملون على أراضي المملكة بشكل يخالف القانون.