شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 21 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافى 21 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الإصابات، 193 إصابة في محافظة الخليل، و55 في مدينة القدسة، بينما سجلت محافظة رام الله والبيرة إصابتين، وفي محافظة بيت لحم 29 إصابة، وإصابة واحدة في كفل حارس بمحافظة سلفيت، وأخرى في مخيم جنين، وثلاث إصابات في مدينة نابلس، و11 في مدينة أريحا، وحالتان في مدينة قلقيلية.
وأشارت الصحة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة تعافي، منها 11 في بيت لحم، و3 في جنين، و7 في نابلس، مبينة أن العدد الكلي لحالات التعافي 1258، وعدد حالات الوفاة 41.
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