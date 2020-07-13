شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الكويتى: تأجيل جلسة الغد بسبب وجود إصابات بكورونا فى المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، اليوم الإثنين،تأجيل جلسة الغد بعد تلقيه خطابا رسمياً من وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول نتائج الفحوصات التي اجريت في مجلس الأمة . وأضاف الغانم - في بيان صحفي - أن خطاب وزير الصحة الكويتي ، أوصى بعدم اقامة الجلسة ، بسبب وجود إصابات ومخالطين، وحالات تتطلب اعادة فحص .

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد أعلن الأسبوع الماضي، عقد جلسة للمجلس يوم غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأمور والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.



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