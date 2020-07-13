شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النهضة تهاجم الحكومة التونسية وتلوح بالبحث عن بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، حكومة الفخاخ، وقال إن الأزمات الحالية لا يمكن أن تتابعها حكومة تلاحقها اتهامات متابعا: " البلاد بحاجة لمشهد حكومي بديل"، رافضا الحديث عن انتخابات مبكرة قائلا: "هذا الأمر سابق لأوانه".

واعترف رئيس مجلس شورى النهضة "ذراع الإخوان في تونس" بخطورة الوضع الاقتصادي في البلاد ، مضيفا في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، لسنا في وقت يتحمل مناكفات وصراعات في البرلمان".