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حركة النهضة تهاجم الحكومة التونسية وتلوح بالبحث عن بديل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، حكومة الفخاخ، وقال إن الأزمات الحالية لا يمكن أن تتابعها حكومة تلاحقها اتهامات متابعا: " البلاد بحاجة لمشهد حكومي بديل"، رافضا الحديث عن انتخابات مبكرة قائلا: "هذا الأمر سابق لأوانه".

 

واعترف رئيس مجلس شورى النهضة "ذراع الإخوان في تونس" بخطورة الوضع الاقتصادي في البلاد ، مضيفا في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، لسنا في وقت يتحمل مناكفات وصراعات في البرلمان".

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