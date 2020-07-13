شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فى الخليل مواطنين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، ونصبت القوات حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت آمر وسعير وحلحول. واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة في جنين، وأسيرا محررا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وشابا في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

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