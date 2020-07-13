وزير الخارجية الجزائرى يزور تونس لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

وبحسب بيان لوزارة الخارجية ، فإن زيارة بوقادوم الى تونس ستكون فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس .



وأضاف البيان أن المحادثات مع المسؤولين التونسيين ستتناول تطورات الأوضاع في المنطقة".

