شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يزور تونس لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبرى بوقادوم اليوم الاثنين زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية ، فإن زيارة بوقادوم الى تونس ستكون فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس .
وأضاف البيان أن المحادثات مع المسؤولين التونسيين ستتناول تطورات الأوضاع في المنطقة".
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