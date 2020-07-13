شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نفط الكويت تقلص ميزانيتها وتؤجل عددا من مشاريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نفط الكويت اليوم الاثنين، فى بيان، إنها راجعت خططها استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء، مما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25 %وتأجيل عدد من المشاريع، مضيفة، أن المراجعة لن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية للمدى المتوسط. وقال البيان إن الشركة اتخذت خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020\2021 بخفضها قرابة 18 بالمئة "بما يسهم في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة". Advertisements وفي يونيو ، كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية التنسيق مع شتى الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020\2021 بحد أدنى 20 بالمئة في ظل الضغط المالي الذي تعاني منه البلاد بسبب هبوط أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

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