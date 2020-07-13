البحرين.. حكم نهائي بإعدام اثتين أدينا بـ"قتل شرطي"

المنامة/ الخليج 365-

قضت محكمة بحرينية، الإثنين، في حكم نهائي، بإعدام شخصين أدينا بـ"قتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة عبوة متفجرة".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد "أقرت محكمة التمييز (أعلى محكمة في البحرين) الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة، باستخدام عبوة متفجرة عام 2014".

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وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في حكم أولى بإعدام المتهمين، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المؤبد (25 عاما)، إضافة للحكم بالسجن 6 سنوات على 9 آخرين، في القضية ذاتها.

ويعد حكم اليوم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، وفق القانون البحريني.

وتواجه المنامة انتقادات دولية كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وطالبت عدة منظمات بوقف هذه الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.