غزة.. وقفة للتحذير من خطر "كورونا" على المعتقلين بالسجون الإسرائيلية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

شارك العشرات من الفلسطينيين، الاثنين، في وقفة، للتحذير من خطر تفشّي فيروس كورونا المستجد، على المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، بعد إصابة المعتقل كمال أبو وعر، بالفيروس.

وطالب المشاركون في الوقفة، التي نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية (تضم جميع الفصائل)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، المجتمع الدولي بالعمل على إنقاذ حياة المعتقل المصاب بكورونا من خطر الموت، والإفراج عن بقية الأسرى، خاصة المرضى منهم؛ في ظل تفشّي الفيروس.

والأحد، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، عن إصابة المعتقل "أبو وعر" (46 عاما)، المريض بسرطان الحنجرة، بفيروس كورونا، حيث يقبع حاليا في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي.

وقال نشأت الوحيدي، ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في اللجنة "تأتي هذه الوقفة لمخاطبة العالم، والمؤسسات الحقوقية، بضرورة تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه الأسرى، خاصة المرضى منهم".

وطالب الوحيدي، في تصريح لـ"الخليج 365"، منظمة الصحة العالمية بـ"توفير الحماية لكافة الأسرى، في ظل انتشار كورونا، خاصة للفئات المريضة التي تعد إصاباتها بالفيروس الأكثر خطرا".

وتابع "عشرات الأسرى فقدوا حياتهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمّد الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى".

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ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "تحمل مسؤوليتها الإنسانية في إنقاذ الأسرى من خطر الموت الذي يحاصرهم داخل السجون".

بدورها، أدانت مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون إسرائيل.

وقالت أبو دقة، في تصريح خاص لوكالة الخليج 365 "الاحتلال لم يلتزم بتلبية الشروط الإنسانية للأسرى، بينما يقف العالم صامتا أمام قتله المتعمد والممنهج لهم (...) نقول للعالم تحمل مسؤولياتك".

وحذرت أبو دقة من "خطر الموت الذي يواجهه أبو وعر، المعتقل المريض".

وطالبت المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون المعتقلين بـ" تحمّل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات يتعرض لها الأسرى داخل السجون".

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