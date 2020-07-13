الدفاع التركية: ضبط أسلحة لـ"بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، ضبط كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات اليدوية الصنع والأسلحة، العائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، شمالي العراق.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن ضبط الأسلحة والمواد المتفجرة، جاء في إطار عملية "مخلب النمر" الجارية منذ 17 يونيو/ حزيران الماضي.

وأفادت بأنها عثرت في إطار العملية على مخبأ اُستخدم كمخزن للمتفجرات اليدوية الصنع.

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وتضمنت الأسلحة والذخائر المضبوطة رشاشين من طراز دوشكا المضاد للطائرات، وقنبلتين يدويتين، إلى جانب كميات كبيرة من المواد والأدوات المستخدمة في صناعة المتفجرات اليدوية الصنع.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.