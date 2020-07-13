الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم مسلح بـ"البقاع"

يوسف حسين/ الخليج 365
أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، مقتل أحد جنوده في هجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة البقاع شمال شرقي البلاد.
وأفاد بيان للجيش اللبناني بـ"إطلاق عدد من المسلحين النار على دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر في البقاع (شمال شرق)".
وأضاف أن "ذلك أسفر عن استشهاد أحد الجنود". دون تفاصيل أكثر.
وبين حين وآخر، تندلع اشتباكات في تلك المنطقة بين قوات الجيش ومسلحين، بسبب تواجد عصابات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بعمليات سرقة وإتجار في المخدرات وقتل وترويع للمدنيين.
وعادة ما ينفذ الجيش اللبناني مداهمات في المنطقة التي تعد معقلاً لـ"حزب الله"، بهدف اعتقال أفراد العصابات المسلحة والمطلوبين للقضاء اللبناني.
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