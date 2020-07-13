اعترافات إرهابي .. انتظرَ ازدحام المدنيين ليفجر دراجته النارية

شانلي أورفة/ الخليج 365

الإرهابي (هـ.هـ )في اعترافاته التي حصلت عليها الخليج 365:

- التحق بصفوف تنظيم "ي ب ك" عام 2017 للقيام بعمليات تهريب على الحدود التركية السورية.

- عمل في مجموعة الاستخبارات التابعة للتنظيم الإرهابي، وقام بتهريب بعض الأشخاص والقطع الأثرية إلى تركيا

- قام بعملية تفجير في قرية "عين العروس" مقابل 300 دولار أمريكي

- رافق منفذ تفجير إرهابي بتل أبيض السورية أودى بحياة 13 شخصا

حصلت وكالة الخليج 365 على اعترافات أحد إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بشأن كيفية تنفيذ التنظيم عمليات إرهابية ضد المدنيين شمالي سوريا.

وألقت القوات التركية القبض على الإرهابي (هـ.هـ) في مدينة تل أبيض السورية المحررة عبر عملية "نبع السلام".

وخلال التحقيق معه أدلى الإرهابي باعترافات حول كيفية تنفيذه أحد التفجيرات بقرية "عين العروس"، جنوبي مدينة تل أبيض، ومرافقته لإرهابي قام بتنفيذ تفجير آخر في المدينة ذاتها.

وأوضح الإرهابي البالغ من العمر 18 عاما، أنه التحق في صفوف التنظيم الإرهابي عام 2017، بهدف القيام بعمليات تهريب على الحدود التركية السورية.

وأضاف أنه عمل في مجموعة الاستخبارات التابعة للتنظيم، وقام بتهريب بعض الأشخاص والقطع الأثرية إلى تركيا مقابل مبلغ مالي.

وأشار إلى أنه قام بمساعدة بعض الإرهابيين في العبور إلى الجانب التركي، مبينا أن 3 إرهابيين دخلوا الأراضي التركية وفي حقائبهم كميات من المتفجرات التي ضبطتها قوات الأمن التركية بعد فترة وجيزة.

** عملية "نبع السلام"

وأفاد (هـ.هـ)، أن عددا كبيرا من زملائه في صفوف "ي ب ك/ بي كا كا"، فروا إلى مدينة الرقة عندما بدأت عملية "نبع السلام"، وأنه ظل في منزله بتل أبيض.

ولفت إلى أنه لم يتمكن من مواصلة عمليات التهريب عبر الحدود بعد عملية "نبع السلام".

وذكر في اعترافاته، أنه كان يتواصل مع الإرهابيين الذين فروا إلى الرقة من أجل الحصول على حصته من أموال التهريب.

** تفجير دراجة نارية

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وتابع قائلا: "التنظيم خصص لي دراجة نارية لونها أخضر وأسود، وأبلغوني بوجود متفجرات أسفل سلة الدراجة، ووعدوني بـ300 دولار أمريكي في حال قمت بتفجيرها في منطقة عين العروس (تبعد 3 كم جنوب مركز مدينة تل أبيض)".

وأردف قائلا: "قبلت هذا العرض وأخذت الدراجة وجهاز التحكم الخاص بتفجيرها، وأبلغوني أنه في حال الضغط على الزر الأحمر الموجود في جهاز التحكم، ستنفجر الدراجة".

واستطرد: "يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وضعت الدراجة أمام دكان للخضروات والفواكه في قرية عين العروس بناء على طلب التنظيم، وابتعدت عنها مسافة 200 مترا".

وأكمل: "اتصلت بـ(ه.أ)، الذي طلب مني تفجير الدراجة عندما يكون المكان مزدحما. انتظرت قليلا حتى ازدحم الناس في المكان وضغطت على الزر الأحمر ووقع الانفجار".

وأشار أن "التفجير أسفر عن إصابات ولا أدري إن فقد أحد حياته، وبعد تنفيذ المهمة رميت جهاز التحكم وابتعدت عن المنطقة بسرعة".

** سيارة مفخخة

الإرهابي (هـ.هـ) قدم في اعترافاته أيضا معلومات حول تفجير إرهابي آخر بواسطة سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 13 وإصابة 25 شخصًا في مدينة تل أبيض.

وقال إن "التفجير جرى تنفيذه من قبل إرهابيين كانوا ذاهبين إلى الرقة".

وأضاف: "جاء إلي (ج.إ.م) بدراجة نارية وطلب مني أن أذهب معه إلى السوق. كان يتحدث بالهاتف بصوت منخفض في الطريق".

وتابع قائلا: "نزلنا من الدراجة، ثم حدثني قائلا: انظر ماذا ستشاهد الآن، سوف تسمع صوتًا عاليًا جدًا ولكن لا تخف. بعدها قام بتفجير سيارة مفخخة كانت على بُعد 100 متر.

وأردف قائلا: "بعد أن قام (ج.إ.م) بتفجير السيارة المفخخة، هرب من المكان تاركًا خلفه الدراجة النارية التي أتينا بها إلى مكان التفجير".

وفي وقت لاحق صدر قرار بسجن (هـ.هـ) بمدينة تل أبيض، ثم قامت فرق مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، بتوسيع التحقيق وكشف ارتباط 8 أشخاص في تركيا بالمنظمة الإرهابية.

وفي عمليات متزامنة، تمكنت الفرق الأمنية التركية من القبض على الأشخاص الـ8 وصدر قرار قضائي بحبسهم رهن المحاكمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.