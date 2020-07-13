أمانة الشرقية تواصل جهودها بتنفيذ (991) جولة رقابية وتعقيم وتطهير (907) موقعا يوم أمس الأحد

بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الأحد 21/11/1441هـ، (991) جولة، تبعتها (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن قيد (46) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و (34) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، كما أنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير (907) موقعا بالمنطقة، بمشاركة (482) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و رفعت (7656) طن من النفايات، وأزالت (4487) من الأنقاض والمخلفات، بواسطة (9542) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن ذلك يأتي ضمن مواصلة الأمانة لجهودها المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من الجولات الرقابية ورصد المخالفات وتكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الراهنة، مسؤوليتها لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية.

وأشار الى أن الأمانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان العودة بيئةٍ آمنة وحياة طبيعية، داعيا في الوقت نفسه الجميع الى اتباع البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن المخالفين من خلال مركز 940