شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة.. توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار حتى السابعة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة , وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.

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