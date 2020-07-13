ما يقرب من 60 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تأثراً بـ«كوفيد ـ 19» في العالم، الأحد، 59.747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وأظهرت بيانات الجامعة، أن إجمالي عدد المصابين بـ«كوفيد ـ 19» في البلاد ارتفع إلى 3.301.820 شخصاً، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 135.171، بعد تسجيل 442 وفاة إضافية خلال 24 ساعة، فيما شهد السبت، تسجيل رقم قياسي في العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في أمريكا بلغ 66.528 إصابة في 24 ساعة.

في المقابل، ووضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناعاً للمرة الأولى في مكان عام، السبت، خلال زيارته مركزاً طبياً عسكرياً، من أجل أن يكون مثالاً في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.